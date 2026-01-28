بعملية نوعية.. الإطاحة بتاجر "دولي" للمخدرات في البصرة

وذكرت المديرية في بيان: "أنه من خلال الجهد الاستخباري والمعلومات الدقيقة، تم إلقاء القبض على تاجر دولي، وضبطت بحوزته (واحد) كغم من المواد المخدرة في ".وأكدت المديرية أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة "العمليات النوعية" التي تهدف إلى تقويض نشاط تجار هذه الآفة الخطرة، والقضاء على مصادر توريدها؛ لضمان حماية المجتمع من آثارها الفتاكة.