اجتماع اللجنة العليا للتسليح.. السوداني يصدر توجيهات

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "ترأس اليوم الأربعاء، اجتماع للتسليح، بحضور وزيري التخطيط والنفط، ورئيس أركان الجيش، ورئيسي هيأتي والتصنيع الحربي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمديرين العامين للتسليح".وقدم الأمين العام لوزارة الدفاع خلال الاجتماع "تقريراً مفصلاً استعرض خلاله عملية التسليح، وفق برنامج أولويات محدد يلبي الاحتياجات الفعلية، حيث جرت الإشارة إلى التطور النوعي الذي تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية، ولاسيما في مجالات والدفاع الجوي وطيران الجيش والاستخبارات العسكرية".وأكد رئيس "أهمية مواصلة العمل الجاد لتعزيز قدرات الأمنية في مواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، مبيناً أن الحكومة وضعت خطة واضحة ومحددة الأولويات، تستند إلى الإمكانات المتاحة، وتشكل إطاراً طموحاً للارتقاء بواقع تسليح القوات المسلحة بمختلف صنوفها، وشدد على ضرورة الاستمرار في هذا الملف الحيوي رغم التحديات المالية".كما شهد الاجتماع "مناقشات موسعة حول آليات التسليح لمختلف الصنوف العسكرية، بما يسهم في تعزيز قدرات القطعات العسكرية وتزويدها بالأسلحة اللازمة".ووجّه السوداني " بإعداد المتطلبات اللازمة خلال أيام، ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، تمهيداً لإدراجها ضمن بنود الموازنة الاتحادية العامة لعام 2026".