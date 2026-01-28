بعد قضية "علاء".. الداخلية تحذر: انتهاك الخصوصية جريمة

وذكرت المديرية في بيان، انها "تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد ظاهرة نشر الفضائح والتجاوز على خصوصية المواطنين عبر ، وما يرافقها من تداول أو إعادة نشر محتويات تمس الحياة الشخصية للأفراد وتسيء إلى كرامتهم الإنسانية".وأكدت ان "هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، وتخلّف آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة، وتسهم في تفكيك القيم المجتمعية، فضلًا عن كونها مرفوضة دينيًا وأخلاقيًا، إذ يحرّم الدين الإسلامي الحنيف التشهير والتجسس والإساءة للآخرين".وفي الإطار القانوني، شددت على أن "القوانين العراقية النافذة تُجرّم انتهاك الخصوصية، سواء بالنشر أو إعادة النشر أو المشاركة، وتحمّل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال".وأكدت ان "الجهات التحقيقية والقانونية المختصة في هي الجهة الرسمية المخوّلة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين في القضايا الأخلاقية والمنافية للقانون، وأنها مستمرة في نهجها هذا دون تهاون، وبما يضمن حماية حقوق المواطنين وترسيخ هيبة القانون".ودعت المديرية المواطنين، إلى التحلي بالوعي والمسؤولية في استخدام الرقمي، والامتناع عن تداول المحتويات المسيئة، والإبلاغ عن حالات الابتزاز أو التشهير عبر القنوات القانونية الرسمية.يأتي ذلك بعد انتشار مقطع مصور لشاب يدعى " " ضبطته زوجته وهو يمارس ، لينتشر الفيديو مثل النار في الهشيم، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.