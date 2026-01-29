عمليات بغداد: اعتقال متهمين بالقتل وآخرين بمخالفة ضوابط الإقامة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "بممارسات أمنية للبحث والتفتيش المناطقي، تمكنت ، من القاء القبض على عد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم بالقتل العمد و(١١) اخرين اجانب مخالفين لضوابط دائرة الاقامة والجنسية".وأضافت القيادة، أن "القوات ضبطت أسلحة واعتدة غير مرخصة في جانبي ، من خلال تشكيلات فرقتي (المشاة السابعة عشر، الاولى والثانية شرطة اتحادية) بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية المحلقة بها، بهدف تعزيز الامن والاستقرار والحفاظ على المنجز الامني المتحقق ومنع كل من تسول له نفسه العبث بسلامة المواطنين".