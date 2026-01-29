بغداد تسجل حالتي انتحار لشابين

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "أحد المراكز الأمنية في منطقة الحرية شمالي تلقى إخبارا بوجود حادثة انتحار شاب بإسلوب إطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل داره ضمن منطقة الحرية"، مبينا انه "بحسب ادعاء ذويه، فإن الشاب كان يعاني من أمراض نفسية".وفي سياق متصل، أضاف المصدر، أن "بلاغا أمنيا آخر ورد الى القوات الأمنية بوجود حادث انتحار شاب تولد ٢٠٠٣ باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق داخل سقف غرفته ضمن منطقة الجمبلاطية التابعة لقضاء "، مبينا ان "مركزا أمنيا فتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة".