السجــن ٧ سنوات لمدير عام صحة صلاح الدين الأسبق

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة ، أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المُدان الأسبق لدائرة صحَّة المحافظة، وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك ( ٤٧ و٤٨ و٤٩) منه".وأضافت إنَّ "المُدان قام بارتكاب مُخالفاتٍ، والإضرار بمصالح الدائرة عبر صرفه مبلغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليار دينارٍ كان مُخصَّصاً لشراء الأجهزة الطبيَّة، وصرفها في غير الأغراض المُخصَّصة لها"، لافتةً إلى أنه "أقدم على ذلك دون الرجوع إلى وزارة الصحَّة وأخذ مُوافقتها، كما أعطت المحكمة الحقَّ لوزارة الصحَّة بالمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة".