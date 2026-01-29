السجــن ٧ سنوات لمدير عام صحة صلاح الدين الأسبق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الذهب يواصل صعوده ويتجاوز 5400 دولار للأوقية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554595-639052704039956853.jpg
السجــن ٧ سنوات لمدير عام صحة صلاح الدين الأسبق
أمن
2026-01-29 | 02:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
311 شوهد
السومرية نيوز
ـ امني
أعلنت
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور قرار حكمٍ يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المدير العامّ الأسبق لدائرة صحَّة
صلاح الدين
، على خلفيَّة إحداثه الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة
جنايات صلاح الدين
، أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ المُدان
المدير العام
الأسبق لدائرة صحَّة المحافظة، وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك ( ٤٧ و٤٨ و٤٩) منه".
وأضافت إنَّ "المُدان قام بارتكاب مُخالفاتٍ، والإضرار بمصالح الدائرة عبر صرفه مبلغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليار دينارٍ كان مُخصَّصاً لشراء الأجهزة الطبيَّة، وصرفها في غير الأغراض المُخصَّصة لها"، لافتةً إلى أنه "أقدم على ذلك دون الرجوع إلى وزارة الصحَّة وأخذ مُوافقتها، كما أعطت المحكمة الحقَّ لوزارة الصحَّة بالمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
النزاهـة: السجـن 6 سنوات لمدير بلدية سابق في ذي قار بسبب الرشوة
06:21 | 2025-11-17
القضاء: السجن 10 سنوات بحق مدير مؤسسة الشهداء في المثنى
02:17 | 2025-12-30
الحكم بالسجن 4 سنوات على عراقي اغتصب امرأة بعمر 100 عام
09:46 | 2025-12-17
صلاح الدين.. إنجاز قرابة 7 آلاف معاملة تعويض خلال عام 2025
04:59 | 2026-01-12
السجن
امن
النزاهة
جنايات صلاح الدين
السومرية نيوز
المدير العام
هيئة النزاهة
سومرية نيوز
صلاح الدين
صلاح الدي
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل الهبوط في البورصة المحلية
اقتصاد
29.77%
08:46 | 2026-01-28
الدولار يواصل الهبوط في البورصة المحلية
08:46 | 2026-01-28
بعد موجة الارتفاع.. الدولار يواصل الهبوط في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
25.33%
02:41 | 2026-01-29
بعد موجة الارتفاع.. الدولار يواصل الهبوط في الأسواق العراقية اليوم
02:41 | 2026-01-29
بعد الارتفاع الجنوني.. تراجع طفيف بأسعار الدولار في البورصة العراقية
اقتصاد
22.51%
08:20 | 2026-01-27
بعد الارتفاع الجنوني.. تراجع طفيف بأسعار الدولار في البورصة العراقية
08:20 | 2026-01-27
بعد موجة الارتفاع.. تراجع أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
22.39%
02:58 | 2026-01-28
بعد موجة الارتفاع.. تراجع أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:58 | 2026-01-28
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
Live Talk
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
Live Talk
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
جات بالليل
تكسير الأعاني 27-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-27
جات بالليل
تكسير الأعاني 27-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
أحلى النوايا 27-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
أحلى النوايا 27-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-27
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
مايك السومرية
الشاعر العراقي يحيى العلاق - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٢ | season 1
15:00 | 2026-01-28
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 28-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-28
Live Talk
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
Live Talk
دور الشيف في نقل تجربة المذاق عبر المنصات الرقمية - Live Talk - الحلقة ٢١٣ | 2026
10:30 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
زووم لمه الأهل - يمين لو يسار؟ 27-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-1-2026 | 2026
00:30 | 2026-01-28
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
من الأخير
الكرد يؤجلون تكليف المالكي وتقدّم يعلن الحـ.رب - من الأخير م٢ - حلقة ١٢١ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-27
جات بالليل
تكسير الأعاني 27-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-27
جات بالليل
تكسير الأعاني 27-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
أحلى النوايا 27-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
أحلى النوايا 27-1-2026 | 2026
02:30 | 2026-01-27
اخترنا لك
بينهم 8 بتهمة الإرهاب.. اعتقال 40 متهماً وضبط مخالفات قانونية في ميسان
05:00 | 2026-01-29
بغداد تسجل حالتي انتحار لشابين
02:49 | 2026-01-29
عمليات بغداد: اعتقال متهمين بالقتل وآخرين بمخالفة ضوابط الإقامة
00:45 | 2026-01-29
مقتل عراقي خلال مواجهات مع قوات الشرع
12:50 | 2026-01-28
روسيا تنفي خسارتها 1.2 مليون شخص في حرب أوكرانيا
10:26 | 2026-01-28
بعد قضية "علاء".. الداخلية تحذر: انتهاك الخصوصية جريمة
08:03 | 2026-01-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.