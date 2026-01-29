بينهم 8 بتهمة الإرهاب.. اعتقال 40 متهماً وضبط مخالفات قانونية في ميسان

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن "نتائج حصيلة نشاطاتها الأمنية المنفذة خلال اليومين الماضيين هي إلقاء القبض على (40) متهماً، بينهم (8) مطلوبين بقضايا تتعلق بالإرهاب، إضافة إلى ثلاثة متهمين بجريمة القتل ومتهم بالسرقة، فضلاً عن إلقاء القبض على عدد من المخالفين وفق الضوابط القانونية المعمول بها".وأشارت القيادة إلى "ضبط عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها في إطار فرض سلطة القانون والحد من الظواهر السلبية".وأكدت قيادة الشرطة على "استمرار تنفيذ الممارسات الأمنية وتسيير الدوريات ونصب السيطرات والكمائن في مختلف مناطق المحافظة إلى جانب الاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين الواردة عبر خط الطوارئ (911)، بما يسهم في تعزيز الأمن وحماية الأرواح والممتلكات".