معلومات عن فرار أفراد وعائلات من تنظيم "داعش" من مخيم الهول

وتزامن التوتر مع إطلاق نار كثيف على محيط المخيم من قبل قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، دون ورود معلومات عن اعتقال الذين حاولوا الفرار.وسبق أن رصد ، في 27 كانون الثاني الجاري، فرار عشرات الأفراد، من نساء ورجال وأطفال، من عائلات عناصر تنظيم " " من مخيم بريف .ووفقاً للمعلومات، جاء ذلك عقب هجوم عائلات عناصر التنظيم على أحد حراس المخيم التابعين لقوى الأمن الداخلي في السورية والاعتداء عليه، وحدوث إطلاق نار من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي، ما أتاح فرار بعض عائلات تنظيم "داعش" من المخيم، دون معرفة أماكن توجههم. ولا يزال التوتر قائماً في المخيم، وسط حالة من الخوف والذعر تسود بين أهالي المنطقة نتيجة فرار هؤلاء العناصر.