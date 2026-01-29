الداخلية تنفي حدوث "دكة عشائرية" شرقي بغداد

نفت ، اليوم الخميس، حدوث "دكة عشائرية" شرقي العاصمة .

​

وقالت الوزارة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مراسل إحدى القنوات الفضائية وهو يدعي وجود ما تسمى دكة عشائرية في في جانب ببغداد".

وأضاف البيان "من خلال التدقيق والمتابعة تبين أن هذا الحادث يعود للعام 2022 وليس في الوقت الحالي"، داعيا إلى "توخي الدقة في نشر مقاطع فيديو قديمة في محاولة لكسب أكثر عدد من المشاهدات على حساب الأمن والاستقرار الذي تعيشه العاصمة ".