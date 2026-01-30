تقارير امريكية: ادارة ترامب فكرت بالعراق خلال التخطيط لعملية اعتقال مادورو

ونقلت شبكة CNNعن مصادر أن بينما كانت تستعد أواخر العام الماضي للعملية العسكرية الأمريكية للقبض على الرئيس الفنزويلي ، بدأ عدد من المسؤولين بدراسة النهج الأمريكي تجاه موارد النفط في عقب الأمريكي في 2003.وقال احد المصادر ان إحاطة لوزارة الخارجية الأمريكية أواخر ديسمبر/كانون الأول، وصلت الى ان شكوك العراقيين في نوايا أعاقت جهود لزيادة الإنتاج بسرعة، وذلك على الرغم من ان ادارة بوش لم تكن تربط بين العملية على اسقاط وبين النفط العراقي ولم يكن من اولويات ، بل لم تدخل الشركات الامريكية للعمل في القطاع الا عام 2009 ولم تحصل على اي امتيازات.خلافا لذلك لا يخطط لانعاش قطاع الانتاج وتشغيل الشركات الامريكية وتكون عوائد النفط لصالح الشعب الفنزويلي كما تخطط الدوائر المعنية الامريكية، بل ان ترامب يفكر بطريقة مختلفة وهي الاستحواذ على النفط الفنزويلي باعتباره ملكا لامريكا، لان فنزويلا قامت بتأميم نفطها قبل عقود وطردت الشركات الامريكية، لكن الدوائر الامريكية المعنية ترى ان هذا التوجه سيؤدي الى انعدام ثقة الشعب الفنزويلي بامريكا كما العراق تماما ويؤدي لمقاومة شعبية.