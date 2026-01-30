الحشد يطلق مواكب من البصرة الى الحدود مع سوريا

وقال مدير مكتب في ، اللواء فاضل البصيري، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حملة الدعم اللوجستي تضمنت انطلاق موكب لقافلة أهالي البصرة، دعماً وإسناداً للقوات الأمنية والحشد الشعبي المرابطين على الشريط الحدودي العراقي-السوري".وأضاف أن "القافلة انطلقت من هيئة – شعبة الدعم اللوجستي، وبالتنسيق مع والخدمات الاجتماعية في المحافظة، في خطوة تعكس روح التضامن الوطني والوقوف إلى جانب القوات المدافعة عن أمن واستقراره".