وصول عجلات اطفاء المانية "آخر موديل" للعراق.. وبانتظار الكورية

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في إطار تنفيذ خطة تطوير أسطول آليات الدفاع المدني وتعزيز إمكانيات المديرية، تم استلام دفعة جديدة من الآليات الحديثة والمتطورة من طرازات 2026، نوع مان الألمانية، والتي تُعتبر الأحدث عالميًا في مجال الإطفاء".وبينت أن "هذه الشاحنات تم تصنيعها وفقاً للمواصفات التي حددتها ، والتي تأخذ في الاعتبار الظروف المناخية السائدة في وطبيعة الحوادث التي يتعامل معها رجال الدفاع المدني في البلاد".واشارت الى انها "تتطلع إلى استلام دفعات جديدة من الآليات الحديثة من نوع هونداي، المصنعة في ، بارتفاع يصل إلى 100 متر، هذه الآليات مُخصصة للتعامل مع حالات الطوارئ في المباني الشاهقة، وذلك في ضوء التحول الذي شهدته طبيعة البناء في وبعض المحافظات نحو البناء العمودي، وتتمتع هذه المركبات بقدرة فائقة على التعامل مع عمليات الإطفاء والإنقاذ في آن واحد، ما يجعلها من الأكثر تطورًا على مستوى العالم".