حتى عام 2027.. البرلمان الألماني يقرر تمديد مهمة قواته في العراق
أمن
2026-01-30 | 04:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
298 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
صوّت البرلمان الألماني لصالح قرار يقضي بتمديد تفويض بقاء قواته العسكرية العاملة في
إقليم كردستان
والعراق، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2027.
وبحسب مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه، خصصت الحكومة الألمانية ميزانية تبلغ 109 ملايين يورو لتغطية نفقات قواتها لمدة عام واحد من فترة التمديد.
ويأتي هذا القرار في وقت كان من المقرر أن ينتهي فيه التفويض الحالي لهذه القوات يوم غدٍ، حيث تحتفظ
ألمانيا
بأكثر من 500 جندي ينتشرون في مدينتي
أربيل
وبغداد، وذلك ضمن إطار بعثة
حلف شمال الأطلسي
(الناتو).
وأكد البرلمان الألماني أن المهام العسكرية لقواته ستستمر في التركيز على تقديم الدعم والمشورة لمنع عودة ظهور تنظيم "
داعش
" الإرهابي وضمان الاستقرار الأمني في المنطقة.
يُذكر أن ألمانيا تعد من الشركاء الأساسيين للعراق وإقليم
كردستان
، حيث قدمت منذ عام 2014 مساعدات إنسانية وأمنية وعسكرية تجاوزت قيمتها الإجمالية 3 مليارات يورو.
