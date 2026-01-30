حتى عام 2027.. البرلمان الألماني يقرر تمديد مهمة قواته في العراق

وبحسب مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه، خصصت الحكومة الألمانية ميزانية تبلغ 109 ملايين يورو لتغطية نفقات قواتها لمدة عام واحد من فترة التمديد.ويأتي هذا القرار في وقت كان من المقرر أن ينتهي فيه التفويض الحالي لهذه القوات يوم غدٍ، حيث تحتفظ بأكثر من 500 جندي ينتشرون في مدينتي وبغداد، وذلك ضمن إطار بعثة (الناتو).وأكد البرلمان الألماني أن المهام العسكرية لقواته ستستمر في التركيز على تقديم الدعم والمشورة لمنع عودة ظهور تنظيم " " الإرهابي وضمان الاستقرار الأمني في المنطقة.يُذكر أن ألمانيا تعد من الشركاء الأساسيين للعراق وإقليم ، حيث قدمت منذ عام 2014 مساعدات إنسانية وأمنية وعسكرية تجاوزت قيمتها الإجمالية 3 مليارات يورو.