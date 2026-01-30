بسبب السرعة الجنونية.. مصرع شخصين بحادث دهس مروع شرقي بغداد (فيديو)

وذكر المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "عجلة تسير بسرعة جنونية قامت بدهس شخصين فجر اليوم ضمن منطقة حي أور، مما أدى إلى وفاتهما في الحال نتيجة شدة الاصطدام".وأضاف المصدر أن "سائق المركبة لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة فور وقوع الحادث"، مؤكداً أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت الجثتين إلى الطب العدلي، فيما باشرت عملية بحث وتحرٍ واسعة ومراجعة المراقبة لتشخيص صاحب المركبة وإلقاء القبض عليه".