انقاذ فتاة أجنبية حاولت الانتحار في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مفارز الغواصين التابعة إلى مديرية النجدة النهرية في تمكنت اليوم من انقاذ فتاة تحمل جنسية أجنبية من محاولة الانتحار".وأضاف المصدر، أن "القوة تعاملت مع الحالة بسرعة ونباهة شديدة"، مشيرا الى "تسليمها إلى المختص حفاظًا على سلامتها".