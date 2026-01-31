بالصور.. انتشار أمني في الدورة.. ماذا حصل؟

وقال المصدر لـ ، ان "قوات امنية انشرت بشكل واسع في منطقة الدورة ببغداد صباح اليوم"، مبينا ان "ذلك جاء لوجود اوامر باخلاء احد مقار الفصائل في المنطقة".وأضاف ان "القوة المنفذة هي شرطة اتحادية انتشرت بشكل طبيعي"، مشيرا الى ان "حماية المقر ينتظرون اوامر تنفيذ الاخلاء من مراجعهم لغرض التسليم ولا يوجد اي احتكاك او توتر".