الداخلية تعلن براءة آمر قاطع نجدة الكندي في بغداد من التهم غير الأخلاقية المنسوبة اليه

وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي حضرته ، إن " لا تقف مع أي مخالف، والكل يخضع للقانون"، مبينا ان "ما يقارب خمسة آلاف ضابط ومنتسب تم طردهم من الخدمة".وأضاف ميري، أن "وزارة الداخلية تعلن براءة العميد آمر قاطع نجدة الكندي في من التهم غير الاخلاقية المنسوبة اليه"، لافتا الى ان " وجه بتكريمه ومنحه اجازة وإبداء المساعدة له".من جهته، قال مدير الأمن السيبراني ورئيس اللجنة المكلفة بالقضية العميد ، إنه "بخصوص الصور المتداولة للعميد أحمد ، قمنا بتحليل رقمي لها وتم التوصل إلى عدم استخدام ، وإثبات التلاعب اليدوي باستخدام أحد برامج الفوتو شوب".بدوره، أوضح مدير الجرائم المعلوماتية، ان "الناشر الأول كان بحساب مجهول الهوية بإحدى الصفحات بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٦ ، أحد البيجات تداول هذه الصور بنفس التاريخ، ومن ثم تم تداولها بالصفحات التي تعمل ضد وزارة الداخلية"، مشيرا الى انه "تم تحديد المستخدمين لهذه الصفحات وتم رصدها".وبدأت وزارة الداخلية تحقيقًا مع آمر قاطع نجدة الكندي في شرطة ، بعد اتهامات باغتصاب منتسبين واستغلال السلطة لفرض ممارسات فاحشة، بعد تداول صور ومحادثات نسبت للعميد أحمد جواد مع عدد من أفراد الشرطة العاملين تحت إمرته.