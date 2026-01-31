تباطؤ وتيرة نقل "إرهابيي داعش" من سوريا إلى العراق.. هذا ما قالته "رويترز"

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"قسد" تعلن اعتقال مجموعة من عناصر "داعش"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تباطؤ وتيرة نقل "إرهابيي داعش" من سوريا إلى العراق.. هذا ما قالته "رويترز"

أمن

2026-01-31 | 04:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تباطؤ وتيرة نقل &quot;إرهابيي داعش&quot; من سوريا إلى العراق.. هذا ما قالته &quot;رويترز&quot;
المصدر:
عربي 21
434 شوهد

السومرية نيوز – أمن

ذكرت وكالة "رويترز" أن عملية نقل إرهابيي تنظيم "داعش" التي بدأها الجيش الأمريكي من سوريا إلى العراق شهدت تباطؤاً هذا الأسبوع.

ونقلت الوكالة عن 7 مصادر مطلعة أن عمليات الجيش الأمريكي لنقل إرهابيين من تنظيم داعش من سوريا إلى العراق تباطأت هذا الأسبوع، عقب دعوات من بغداد لدول أخرى لاستقبال آلاف منهم.

وذكرت مصادر قضائية عراقية ومسؤولون أمنيون عراقيون ودبلوماسي غربي، أن من نُقلوا إلى المرافق العراقية حتى الآن نحو 130 عراقياً و400 أجنبي، وذلك من أصل 7 آلاف توقع الجيش الأمريكي نقلهم في غضون أيام.

وبحسب ما صرح به مسؤولون عراقيون ودبلوماسي غربي لـ"رويترز"، طلبت بغداد من الولايات المتحدة إبطاء وتيرة النقل؛ لإتاحة الوقت للتفاوض مع دول أخرى بشأن إعادة مواطنيها المحتجزين، ولتجهيز مرافق إضافية لاستضافة الإرهابيين.

وتوقعت الولايات المتحدة، سابقاً، نقل ما يصل إلى 7 آلاف إرهابي إلى العراق في غضون أيام، لكن بعد مرور أكثر من أسبوع، لم يُنقل سوى نحو 500 فقط، وذلك وفقاً لمسؤولين قضائيين اثنين، ومسؤولين في الأمن العراقي، و3 دبلوماسيين، بعضهم من دول ينتمي إليها المعتقلون.

ويرتبط هذا التباطؤ، الذي لم يُعلن عنه سابقاً، بتحفظات حكومات غربية بشأن إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم داعش الذي سيطر على مناطق واسعة من سوريا والعراق في عام 2014.

وفي الحادي والعشرين من الشهر الجاري، أعلن الجيش الأمريكي أنه بدأ نقل المحتجزين عقب الانهيار السريع لقوات "قسد" في شمال شرق سوريا، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن أمن السجون ومعسكرات الاعتقال التي كانت تحرسها.

وأُلقي القبض على معظم الإرهابيين الأجانب لاحقاً في سوريا، واحتُجزوا في سجون شمال شرق البلاد لسنوات دون محاكمة.

وقالت الحكومة العراقية إن استلام هؤلاء يأتي في إطار خطوة استباقية لتعزيز الأمن القومي، في ظل ما تعتبره خطراً دائماً تشكله السجون ومخيم الهول الواقع على الشريط الحدودي بين البلدين.

وكان تنظيم "قسد" قد انسحب من مخيم الهول الذي يضم عائلات تابعة لتنظيم داعش (معظمهم أطفال ونساء) شمال شرقي سوريا دون تنسيق مع السلطات السورية، وذلك عقب معارك مع الجيش السوري الذي بسط لاحقاً سيطرته على المخيم ومحيطه الأربعاء الماضي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أن المحاكمات ستجري وفق القوانين العراقية مع احترام القوانين الدولية.

>> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
Play
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-30
Play
نشرة ٣٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 30-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-30
Play
العراق قي دقيقة 30-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-30
الهوا الك
Play
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
Play
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
Play
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
Play
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Play
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Play
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
Live Talk
Play
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
Play
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
Play
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
الأكثر مشاهدة
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
Play
تغريدة ترامب.. صعقة استثنائية لغيبوبة العملية السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٣ | الموسم 2
13:00 | 2026-01-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-30
Play
نشرة ٣٠ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق قي دقيقة 30-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-30
Play
العراق قي دقيقة 30-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-30
الهوا الك
Play
الهوا الك
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
Play
لماذا تتعطل معاملات الرعاية والتعيينات؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٣ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-30
علناً
Play
علناً
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
Play
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية - علناً م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
15:15 | 2026-01-29
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Play
البروبيوتيك وتأثيره على صحة الجلد - هنادي وليان - الحلقة ٢١ | 2025
15:00 | 2026-01-29
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
Play
الممثل فهد عماد - Celebrity م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-29
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣١ كانون الثاني الى ٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-29
Live Talk
Play
Live Talk
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
Play
اسواق السفر والاستثمار العالمية - Live Talk - الحلقة ٢١٤ | 2026
10:30 | 2026-01-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29
Play
كربلاء قضاء الهندية - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٠ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-29

اخترنا لك
بغداد.. القبض على 13 تاجراً ومروجاً للمخدرات
04:44 | 2026-01-31
عمليات هروب وإعلانه "منطقة أمنية مغلقة".. ماذا يحدث في مخيم الهول السوري؟
04:23 | 2026-01-31
الداخلية تعلن براءة آمر قاطع نجدة الكندي في بغداد من التهم غير الأخلاقية المنسوبة اليه
03:23 | 2026-01-31
بالصور.. انتشار أمني في الدورة.. ماذا حصل؟
03:09 | 2026-01-31
انقاذ فتاة أجنبية حاولت الانتحار في بغداد
03:03 | 2026-01-31
بسبب السرعة الجنونية.. مصرع شخصين بحادث دهس مروع شرقي بغداد (فيديو)
04:54 | 2026-01-30

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.