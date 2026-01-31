بغداد.. القبض على 13 تاجراً ومروجاً للمخدرات

وذكرت الاستخبارات في بيان ورد للسومرية نيوز، انه، "من خلال المفارز المشتركة من إلقاء القبض على 13 من تجار ومروجي في مناطق متفرقة بالعاصمة جاءت هذه العمليات في هذا الأسبوع فقط".وتابعت، انه: "تم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وتم تسليمهم مع المواد أصولياً إلى الجهات المختصة أصولياً".