اطلاق سراح عراقي كان محتجزا في سوريا

وقال المصدر في حديث لـ ، "قام مواطن عراقي من بالسفر الى كونه متزوج من مواطنة ، عبر معبر القائم وعند وصوله الى اهل زوجته في ريف الشمالي تم اعتقاله من قبل الامن السوري بعد توجيه عدة تهم اليه واودع الحجز عدة اشهر في سجن بمحافظة حمص".

وأضاف المصدر أنه "تم متابعة قضية اعتقاله من قبل جهاز المخابرات وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات السوري تم اطلاق سراحه وتأمين عودته الى ".