إصابة موظف في البرلمان بإطلاق نار جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بإصابة موظف في بإطلاق نار من قبل جندي جنوبي .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "جنديا في اطلق النار في على موظف يعمل في بمكتب أحد النواب بسبب مشادة كلامية بينهما".

وأضاف المصدر أن "الحادث ادى الى اصابة الموظف بجروح واعتقال المنتسب ضمن منطقة الدورة".