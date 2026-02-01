عمليات بغداد تلاحق "معامل خنق العراقيين" لإنتاج الغازات السامة

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " (٢٤١٢٨٥) وبهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، تواصل واجبات غلق وتدقيق (المصانع والمعامل وكور صهر المعادن ومواقع الحرق العشوائي) غير المجازة".واضافت انه "تمكنت اللجنة بالإشتراك مع مفارز (جهاز الامن الوطني، ، الدوائر البلدية) من غلق عدد من معامل تدوير مادة "البلاستيك" المخالفة للضوابط والشروط الصحية والبيئية والتي تعمل بدون موافقات اصولية، ولما مما تتسبب بأضرار على صحة وسلامة المواطنين، وذلك ضمن قضاء شمالي العاصمة".