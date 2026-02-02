الدفاع تحذر من "استمارات مقابل اموال".. ما حقيقة فتح التطوع؟

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تنفي نفيًا قاطعًا ما يتم تداوله على بعض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود دعوة للتطوع ضمن صفوف الجيش العراقي بصفة جندي، وكذلك ما يُنشر من استمارات تطوع يتم رفعها مقابل مبالغ مالية تُستحصل من المواطنين".وأكدت الوزارة أن "أي دعوة رسمية للتطوع ضمن صفوف الجيش العراقي يتم الإعلان عنها حصرًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ومنصاتها الرسمية الموثقة"، مشددة على أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول استغلال المواطنين أو نشر أخبار كاذبة ومضللة لا تمت للحقيقة بصلة باسم ".