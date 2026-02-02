العراق يكشف حقيقة فتح حدوده لاستقبال لاجئين سوريين

نفت العراقية، اليوم الاثنين، فتح الحدود لاستقبال 350 ألف لاجئ سوري.



وقالت الوزارة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن قيام (العراق بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين لاستقبال 350 ألف لاجئ)".

وأضاف البيان "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلاً، ندعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً، والابتعاد عن الشائعات المغرضة".

وأكدت الوزارة "ضرورة عدم تداول معلومات غير صحيحة من قبل المدوّنين، وأهمية متابعة المواقع الرسمية للجهات المخولة".