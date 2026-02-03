انفجار جسم غريب قرب دور تجاوز جنوب غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة من الشرطة تلقت إخبارا بوجود حادث انفجار جسم غريب تم رميه من قبل مجهولين داخل شارع فرعي بالقرب من دور التجاوز في منطقة جنوب غربي العاصمة".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية وصلت مكان الحادث ودونت اقوال المشتكين ضد المجهولين لحين التعرف عليهم بسبب الفزع والخوف"، مبينا أن "الحادث لم يخلف مصابين".وأشار المصدر، الى ان "خبير المتفجرات تمكن من ضبط الصاعق، الا أنه تعذر عليه تحديد نوع الجسم لحين الفحص بالمختبر".