الكشف عن رسالة من خامنئي إلى بوتين
المزيد
مع طبول الحرب واحتمالية تضييق "الدولار".. شركات ومستثمرون يتحدثون بصراحة عن مستقبل اعمالهم في العراق
أمن
2026-02-03 | 04:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
448 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
عبر عدد من رجال الاعمال والشركات العربية والغربية العاملة في
العراق
، عن توقعات ومخاوف ما قد يكون عليه الاستثمار والاقتصاد في العراق مع تصاعد التهديدات الامريكية ضد
ايران
، حيث يؤثر عدم الاستقرار في
إيران
على تقويض ثقة المستثمرين وشعورهم بالامن للعمل في العراق.
ونقلت agbi وهي منصة اعمال متخصصة، عن ديفيد تنورجي مدير عمليات في احدى شركات التوظيف، ان "حالة عدم اليقين في
إيران
تزيد من حذر مناخ الأعمال، حيث تقوم الشركات بتقييم مخاطر الأمن وسلسلة التوريد بشكل أكثر دقة، ولكن بالنسبة لمعظم الشركات، فإن الأمور تسير كالمعتاد"، مشيرا الى انه "يُنظر إلى التأثير على أنه تحدٍ قصير الأجل وليس تحولاً هيكلياً".
من جانبه، احد مدراء شركات الطاقة العاملة في
العراق
: "نحن جميعاً نواصل العمل، إن الموقع الجغرافي للعراق وحده يشكل خطراً. هذا ليس سراً"، مضيفا انه "من خلال إظهار قدرتها على فرض المزيد من القيود على الوصول إلى الدولار، تُشير
واشنطن
إلى أنها قادرة على إحداث زعزعة استقرار اقتصادي كبيرة إذا ما تحالفت الحكومة المقبلة بشكل وثيق مع إيران".
وأضاف أنه "في حال تنفيذ التهديدات الأمريكية، سيؤدي ذلك إلى تقلبات في أسعار الصرف، واضطرابات في المدفوعات، وتشديد لوائح الاستيراد، ويشكل هذا مخاطر جسيمة على الشركات العراقية، منها ارتفاع تكاليف التشغيل، وانخفاض هوامش الربح، واحتمال تأجيل الاستثمار أو التوسع إلى حين اتضاح الأمور".
ويبين مستثمر اخر ان "الشركات ليست في حالة ذعر، لكنها تقصر آفاقها: حماية التسوية، وحماية السيولة، والتسعير بشكل دفاعي، لكن الصراع في إيران قد يؤكد مكانة العراق كبيئة استثمارية أكثر استقراراً"، مضيفا: "نأمل ان يتجاوز العراق هذه العاصفة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
العراق يعلن مُتطلّبات التقديم على السِّمة الإلكترونيّة للمُستثمرين ورجال الأعمال والعُمّال الأتراك
08:43 | 2026-01-14
وزارة الحرب الامريكية تعلن عن عقد عسكري مع العراق بقيمة ربع مليار دولار
04:23 | 2025-11-22
ترامب يتحدث عن "صفقة" مع كوبا
14:31 | 2026-02-01
واشنطن: ملتزمون بالعمل مع القوات العراقية لبناء مستقبل آمن ومزدهر
01:39 | 2026-01-06
أمن
اقتصاد
العراق
استثمار
اقتصاد
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
واشنطن
إيران
ايران
تيرا
+A
-A
