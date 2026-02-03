مع طبول الحرب واحتمالية تضييق "الدولار".. شركات ومستثمرون يتحدثون بصراحة عن مستقبل اعمالهم في العراق

ونقلت agbi وهي منصة اعمال متخصصة، عن ديفيد تنورجي مدير عمليات في احدى شركات التوظيف، ان "حالة عدم اليقين في تزيد من حذر مناخ الأعمال، حيث تقوم الشركات بتقييم مخاطر الأمن وسلسلة التوريد بشكل أكثر دقة، ولكن بالنسبة لمعظم الشركات، فإن الأمور تسير كالمعتاد"، مشيرا الى انه "يُنظر إلى التأثير على أنه تحدٍ قصير الأجل وليس تحولاً هيكلياً".من جانبه، احد مدراء شركات الطاقة العاملة في : "نحن جميعاً نواصل العمل، إن الموقع الجغرافي للعراق وحده يشكل خطراً. هذا ليس سراً"، مضيفا انه "من خلال إظهار قدرتها على فرض المزيد من القيود على الوصول إلى الدولار، تُشير إلى أنها قادرة على إحداث زعزعة استقرار اقتصادي كبيرة إذا ما تحالفت الحكومة المقبلة بشكل وثيق مع إيران".وأضاف أنه "في حال تنفيذ التهديدات الأمريكية، سيؤدي ذلك إلى تقلبات في أسعار الصرف، واضطرابات في المدفوعات، وتشديد لوائح الاستيراد، ويشكل هذا مخاطر جسيمة على الشركات العراقية، منها ارتفاع تكاليف التشغيل، وانخفاض هوامش الربح، واحتمال تأجيل الاستثمار أو التوسع إلى حين اتضاح الأمور".ويبين مستثمر اخر ان "الشركات ليست في حالة ذعر، لكنها تقصر آفاقها: حماية التسوية، وحماية السيولة، والتسعير بشكل دفاعي، لكن الصراع في إيران قد يؤكد مكانة العراق كبيئة استثمارية أكثر استقراراً"، مضيفا: "نأمل ان يتجاوز العراق هذه العاصفة".