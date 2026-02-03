أرقام جديدة.. القضاء يعلن حصيلة المفرج عنهم بقانون العفو العام

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بلغ العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون (41364) واحداً وأربعين ألفاً وثلاثمائة وأربعة وستين شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابياً هو (166283) مائة وستة وستين ألفاً ومائتين وثلاثة وثمانين شخصاً".وتابع، ان "المبالغ المستردة، فقد بلغ مجموعها (87,416,572,075) سبعة وثمانين ملياراً وأربعمائة وستة عشر مليوناً وخمسمائة واثنين وسبعين ألفاً وخمسة وسبعين ديناراً، فيما بلغ مجموع المبالغ المستردة بالدولار (34,387,058.44) أربعة وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثمانين ألفاً وثمانية وخمسين دولاراً وأربعة وأربعين سنتاً".