الداخلية تؤكد نجاح خدمة "بطاقتك لبيتك" بتسهيل إجراءات استلام البطاقة الوطنية

وذكر بيان للوزارة، انه "برعاية ، أطلقت قبل ايام قليلة خدمة (بطاقتك لبيتك)، الخاصة بتوصيل الموحّدة إلى المواطنين بعد إنجاز معاملاتهم رسميًا والانتهاء من عملية طباعة البطاقة داخل الدوائر المختصة".واضاف البيان، ان "الوزارة باشرت بتطبيق هذه الخدمة فعليًا في العاصمة ، حيث حققت نجاحًا ملحوظًا أسهم في تسهيل إجراءات استلام البطاقة الوطنية على المواطنين، من خلال إيصالها مباشرة إلى محل سكنهم، دون الحاجة إلى مراجعات إضافية أو تحمّل عناء الانتظار والزخم داخل الدوائر".وقد لاقت الخدمة، وفق البيان، " ارتياحًا واسعًا لدى المواطنين في بغداد، لما وفرته من الوقت والجهد، وساهمت في تقليل التعقيدات الإدارية، فضلاً عن تخفيف الضغط على المؤسسات المعنية بإصدار البطاقة الوطنية".وأكدت أن "خدمة (بطاقتك لبيتك) تمثل خطوة مهمة ضمن توجهات الوزارة نحو تحديث واعتماد الحلول الذكية التي تضع راحة المواطن في مقدمة الأولويات، مشيرةً إلى أن العمل جارٍ على توسيع نطاق الخدمة تدريجيًا لتشمل باقي محافظات خلال المرحلة المقبلة".