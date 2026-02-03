الصفحة الرئيسية
"هل اتاك حديث الرافضة".. العراق يتدخل لمنع عرض كتاب للزرقاوي في معرض دمشق الدولي
أمن
2026-02-03 | 12:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,571 شوهد
أفاد مصدر أمني مطّلع، اليوم الثلاثاء، بأن
جهاز المخابرات الوطني
العراقي تدخّل بشكل مباشر لدى الجهات المختصة في
الحكومة السورية
، ما أسفر عن حظر عرض وبيع كتاب (هل أتاك حديث الرافضة) ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب.
وأوضح المصدر لـ
السومرية نيوز
، أن الكتاب يتضمن تلخيصًا لصوتيات الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في
العراق
، الإرهابي
أبو مصعب الزرقاوي
، وكان مدرجًا ضمن إصدارات دار نقش للطباعة والنشر، وهي دار نشر
سورية
مقرها إدلب.
وأضاف أن إدراج الكتاب ضمن المعرض أثار جدلًا واسعًا بشأن غياب الرقابة على المحتوى الذي يحرض على الطائفية والكراهية، الأمر الذي استدعى تدخلًا أمنيًا عاجلًا لمنع تداوله.

>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
