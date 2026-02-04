مطاردة ومصادمات بشوارع اربيل.. الاسايش تدخل بمواجهة مسلحة مع "مريض نفسي" قتل عائلة وهرب بعجلتها

وقالت المديرية في بيان تابعته ، انه "بتاريخ 25/01/2026، وردتنا معلومات عن حادثة جنائية تمثلت بجريمة قتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة في حي شورش بمدينة ، وعلى الفور، باشرت فرقنا باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة القضية، وخلال فترة وجيزة تمكنا من تحديد هوية ومكان تواجد المتهم المدعو (أ، أ، ع)، حيث صدر أمر قضائي بإلقاء القبض عليه من قبل في مديرية أسايش أربيل".واشارت الى انه "بعد ، حاول المتهم الفرار باتجاه مدينة مستخدمًا سيارة تعود للضحايا، إلا أن قواتنا تمكنت من اعتراضه، وبعد مواجهته مع عناصرنا تم إلقاء القبض عليه وهو مصاب".وأكدت انه "خلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، مبيّنًا أنه كان يعرف عائلة الضحايا، ودخل منزلهم دون علمهم وفي وقت متأخر من الليل وارتكب جريمته. كما أظهرت التقارير الطبية أن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية، وكان قد راجع مستشفى الأمراض النفسية في ، ويعاني من مرض نفسي مزمن".واوضحت انه "قد تم إحالة أوراق التحقيق إلى المحكمة المختصة، وما تزال التحقيقات مستمرة".