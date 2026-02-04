الصفحة الرئيسية
مطاردة ومصادمات بشوارع اربيل.. الاسايش تدخل بمواجهة مسلحة مع "مريض نفسي" قتل عائلة وهرب بعجلتها
أمن
السومرية نيوز-امن
اعلنت مديرية امن اربيل "الاسايش"، اعتقال شخص يعاني من "امراض نفسية" اقدم على قتل عائلة من 3 افراد والهرب بعجلتهم من اربيل الى كركوك، قبل ان تدخل عناصر الامن باشتباك معه واعتقاله مصابا.
2026-02-04 | 01:01
2026-02-04T01:01:01+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/v0mqfnzaxrimjkfcp0bda?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d555183%26topic%3d%d8%a3%d9%85%d9%86%26stopic%3d%d8%a3%d9%85%d9%86%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=5a795490-69bf-4624-9802-c6db685daeb1&InitAdsBeforePlayer=1
مطاردة ومصادمات بشوارع اربيل.. الاسايش تدخل بمواجهة مسلحة مع "مريض نفسي" قتل عائلة وهرب بعجلتها
870 شوهد
السومرية
نيوز-امن
اعلنت مديرية امن
اربيل
"الاسايش"، اعتقال شخص يعاني من "امراض نفسية" اقدم على قتل عائلة من 3 افراد والهرب بعجلتهم من اربيل الى
كركوك
، قبل ان تدخل عناصر الامن باشتباك معه واعتقاله مصابا.
وقالت المديرية في بيان تابعته
السومرية نيوز
، انه "بتاريخ 25/01/2026، وردتنا معلومات عن حادثة جنائية تمثلت بجريمة قتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة في حي شورش بمدينة
أربيل
، وعلى الفور، باشرت فرقنا باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة القضية، وخلال فترة وجيزة تمكنا من تحديد هوية ومكان تواجد المتهم المدعو (أ، أ، ع)، حيث صدر أمر قضائي بإلقاء القبض عليه من قبل
قاضي التحقيق
في مديرية أسايش أربيل".
واشارت الى انه "بعد
ارتكاب الجريمة
، حاول المتهم الفرار باتجاه مدينة
كركوك
مستخدمًا سيارة تعود للضحايا، إلا أن قواتنا تمكنت من اعتراضه، وبعد مواجهته مع عناصرنا تم إلقاء القبض عليه وهو مصاب".
وأكدت انه "خلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، مبيّنًا أنه كان يعرف عائلة الضحايا، ودخل منزلهم دون علمهم وفي وقت متأخر من الليل وارتكب جريمته. كما أظهرت التقارير الطبية أن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية، وكان قد راجع مستشفى الأمراض النفسية في
مدينة أربيل
، ويعاني من مرض نفسي مزمن".
واوضحت انه "قد تم إحالة أوراق التحقيق إلى المحكمة المختصة، وما تزال التحقيقات مستمرة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقتل مطلوب واعتقال 3 بمطاردة أمنية واشتباك مسلح غربي بغداد
04:58 | 2025-12-01
04:58 | 2025-12-01
تقارير إيرانية معارضة: مسلحون عراقيون دخلوا الى ايران لمواجهة الاحتجاجات
04:15 | 2026-01-07
04:15 | 2026-01-07
الاعدام والمؤبد مرتين بحق طبيب قتل زوجته وعائلتها في اربيل
09:06 | 2025-12-09
09:06 | 2025-12-09
مسلحون يقتلون شخصا داخل عجلته في بغداد
05:06 | 2025-11-07
05:06 | 2025-11-07
اربيل
اسايش
ارتكاب الجريمة
السومرية نيوز
قاضي التحقيق
مدينة أربيل
سومرية نيوز
السومرية
الاسايش
مصرع رجل وابنته بانفجار سخان ماء داخل منزلهما شرقي بغداد
06:33 | 2026-02-04
06:33 | 2026-02-04
النزاهة تكشف عدد الذين كشفوا عن ذممهم المالية خلال كانون الثاني
03:09 | 2026-02-04
03:09 | 2026-02-04
اللجنة العليا للزيارات المليونية تعلن نجاح خطة زيارة النصف من شعبان
01:53 | 2026-02-04
01:53 | 2026-02-04
الحشد يعتقل "مسؤول الجناح المدني" بحزب البعث المحظور في كركوك
01:06 | 2026-02-04
01:06 | 2026-02-04
"هل اتاك حديث الرافضة".. العراق يتدخل لمنع عرض كتاب للزرقاوي في معرض دمشق الدولي
12:20 | 2026-02-03
12:20 | 2026-02-03
الداخلية تؤكد نجاح خدمة "بطاقتك لبيتك" بتسهيل إجراءات استلام البطاقة الوطنية
08:10 | 2026-02-03
08:10 | 2026-02-03
