الحشد يعتقل "مسؤول الجناح المدني" بحزب البعث المحظور في كركوك

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "معاونية الاستخبارات والمعلومات في مديرية الاستخبارات العسكرية العامة في ، القت القبض على أحد مسؤولي المحظور في ".وذكرت أن "مفارزها الأمنية تمكنت، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، من اعتقال المتهم استنادًا إلى أحكام المادة (10) من قانون حظر حزب البعث".وأوضحت أن "المتهم الذي تشير إليه الأحرف الأولى (ج.ص.ح)، كان يشغل منصب مسؤول تنظيمات الجناح المدني لحزب البعث المنحل في ناحية التابعة لقضاء بمحافظة ".وأكدت "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، لينال جزاءه العادل وفقًا للقانون".