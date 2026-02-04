اللجنة العليا للزيارات المليونية تعلن نجاح خطة زيارة النصف من شعبان

وقالت اللجنة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تعلن النجاح الكامل والمتميّز للخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة النصف من شعبان ، التي شهدت مشاركة ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه، والذين أدّوا مراسم الزيارة في أجواء آمنة ومستقرة، وبانسيابية عالية في حركة الزائرين والآليات، بما عكس المستوى المتقدم للجاهزية الأمنية والتنظيمية وحسن الإدارة الميدانية لهذا الحدث المليوني الكبير".واوضحت ان "هذا النجاح جاء بمتابعة مباشره من رئيس القائد العام للقوات المسلحة ، وبإشراف ميداني مباشر من كامل الشمري، وبجهود استثنائية وتنسيق عالٍ بين ووزارة الداخلية بجميع تشكيلاتها، وهيئة ، والأجهزة الأمنية والاستخبارية، وبالتكامل مع العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، والإدارة المدنية في ، وبمساندة اللجنة الخدمية العليا وأصحاب المواكب والهيئات الحسينية، وبالدور الوطني المسؤول الذي اضطلعت به وسائل الإعلام الوطنية، شاكرين في ذات الوقت كل هذه المسميات لما قامت به من دور استثنائي فضلًا عن جميع الجهات الساندة التي عملت بروح الفريق الواحد وعلى مدار الساعة في تأمين الزائرين، وحماية الطرق والمحاور، وصون المراقد المقدسة، وتقديم أفضل الخدمات بما ينسجم مع قدسية المناسبة وحجم التحديات المرافقة لها".واكدت اللجنة انها "تتقدم بخالص الشكر والتقدير والاعتزاز ايضا الى أبناء الشعب العراقي كافة، وإلى أهالي المقدسة على وجه الخصوص، لما أظهروه من تعاونٍ كبير، وانضباطٍ عالٍ، ووعيٍ وطنيٍ مسؤول، كان له الدور الأبرز في إنجاح هذه الزيارة المليونية وتحقيق أهدافها الأمنية والخدمية".واعتبر ان "هذا الإنجاز الوطني يُجسّد صورة العراق الآمن والمستقر، ويؤكد قدرة مؤسسات الدولة على إدارة أكبر التجمعات البشرية، وحماية الشعائر الدينية، وترسيخ قيم التكاتف والوحدة بين الشعب وقواته الأمنية، بروح المسؤولية والانتماء الوطني"، مؤكدة " استمرارها في تطوير خططها الأمنية والخدمية، واستثمار الخبرات المتراكمة والدروس المستخلصة، بما يضمن أعلى مستويات الأمن والخدمة للزائرين في جميع المناسبات الدينية والوطنية المقبلة".