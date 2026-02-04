النزاهة تكشف عدد الذين كشفوا عن ذممهم المالية خلال كانون الثاني

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز: "قيام (4604) مكلّفين بالإفصاح عن ذممهم المالية خلال المدة من (2/1/2026 – 31/1/2026)، بمقدمتهم رؤساء السلطات الثلاث ووزراء وأعضاء ، فضلا عن رصد مخالفات تتعلق بتضارب المصالح لدى (8) مكلّفين، لافتةً إلى "القيام بـ(67) زيارةً لمتابعة إجراءات التقصي عن صحة المعلومات المقدمة في استمارة كشف الذمة المالية عبر عمليات التحري والتقصي مع الجهات ذات العلاقة".وأفادت بتنفيذها ثلاث ورش وندوات في مجال الأداء والسلوك الوظيفي والشفافية وحماية المال العام في (وزارة الكهرباء/ العدلي)"، مبينةً أن "فريق الحوكمة الإلكترونية المكلف بمراقبة ومتابعة الإجراءات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، أنجز تقرير مشروع الحوكمة الإلكترونية وبرنامج الدفع الإلكتروني (POS) الخاص بوزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة".