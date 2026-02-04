الداخلية تصدر توجيهاً بشأن الأسلحة غير المرخصة

وذكر بيان للوزارة، أن " ، ، ترأس، الاجتماع رقم 1 لسنه 2026 للجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، بحضور جميع أعضاء اللجنة وعدد من القادة، واستمع الشمري إلى إيجاز مفصل عن ، ونسب الإنجاز المتحققة".وأضاف البيان، أن "الاجتماع تخللته جملة من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين تتعلق بإنجاح عمل اللجنة وفق الخطط الأصولية لتعزيز منظومة الأمن والاستقرار، وحفظ سلامة المجتمع".وأكد الشمري، وفقاً للبيان على "ضرورة الاستمرار بالعمل بوتيرة عالية لضبط الأسلحة غير المرخصة، وتسهيل عملية تسجيلها للمواطنين".وشدد على "أهمية تكثيف حملات التوعية، والالتزام بتسجيل الأسلحة، والإبلاغ عنها، انسجاماً مع الضوابط والإجراءات التي أقرتها لتنظيم الأسلحة".