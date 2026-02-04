محافظ كربلاء: نجاح الزيارة الشعبانية دون أي خروقات أمنية

وقال الخطابي في مؤتمر حضره مراسل ، إن "الخطط الأمنية والخدمية التي أعدت للزيارة الشعبانية حققت أهدافها بالكامل، ولم تسجل أي خروقات أمنية تُذكر".وبين أن "التنسيق العالي بين القوات الأمنية والدوائر الخدمية كان له الدور الأبرز في ضمان انسيابية حركة الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لهم".وأضاف أن "الحكومة المحلية تثمّن عاليا الجهود التي بذلتها القوات الأمنية، والدوائر الخدمية، والمواكب الحسينية، والمتطوعين، فضلًا عن تعاون المواطنين والزائرين".