سقط من الطابق الثالث.. مصرع مفوض أثناء القبض على مخالفين أجانب في بغداد

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "المفوض لقي مصرعه نتيجة سقوطه من اعلى الطابق الثالث لاحد المنازل ضمن ".وأضاف، ان "الحادث وقع اثناء تنفيذ واجب القبض على الاجانب المخالفين لشروط الإقامة".