بحوزتهم بطاقات مصرفية وأختام.. القبض على 3 متهمين في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " المفارز الأمني ضبطت ثلاثة مخالفين بحوزتهم (٢٩ بطاقة ماستر _ ٦ جوازات سفر _ اختام ) بدون تخويل و(٩) اخرين اجانب مخالفين لشروط وضوابط الاقامة والجنسية".وتابعت، انه" تم ضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة، بالإضافة إلى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية، يأتي ذلك من خلال المفارز المشتركة بهدف تعزيز الامن الاستقرار وانفاذ القانون والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في عموم مناطق العاصمة".