بحوزتهم بطاقات مصرفية وأختام.. القبض على 3 متهمين في بغداد
أمن
2026-02-05 | 04:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
118 شوهد
السومرية نيوز
ـ أمني
اعلنت
قيادة عمليات بغداد
، اليوم الخميس، القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة في
بغداد
.
وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " المفارز الأمني ضبطت ثلاثة مخالفين بحوزتهم (٢٩ بطاقة ماستر
كارد
_ ٦ جوازات سفر _ اختام ) بدون تخويل و(٩) اخرين اجانب مخالفين لشروط وضوابط الاقامة والجنسية".
وتابعت، انه" تم ضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة، بالإضافة إلى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية، يأتي ذلك من خلال المفارز المشتركة بهدف تعزيز الامن الاستقرار وانفاذ القانون والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في عموم مناطق العاصمة".
تابع قناة السومرية على
منصةX
القبض على شبكة ابتزاز ورشاوى في دائرة التقاعد والضمان ضبطت بحوزتهم 3 مليارات
04:16 | 2025-12-09
القبض على متهمين حاولوا استهداف دار سكني برمانة يدوية في بغداد
06:27 | 2025-11-24
القبض على متهم بقضايا مخدرات وضبط أسلحة وأموال شرق بغداد
12:36 | 2026-01-08
القبض على 20 متهما بالحرق العشوائي في العاصمة بغداد
05:49 | 2025-12-24
بغداد
قبض
عملية امنية
قيادة عمليات بغداد
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الجنس
عزيز
عاصم
بعد الانخفاض.. قفزة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
39.22%
02:56 | 2026-02-04
بعد الانخفاض.. قفزة بأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:56 | 2026-02-04
البنك المركزي يصدر توضيحا بشأن حصة المسافرين من الدولار
اقتصاد
21.43%
03:04 | 2026-02-04
البنك المركزي يصدر توضيحا بشأن حصة المسافرين من الدولار
03:04 | 2026-02-04
الدولار يسجل تراجعاً في البورصة المحلية
اقتصاد
20.74%
08:29 | 2026-02-04
الدولار يسجل تراجعاً في البورصة المحلية
08:29 | 2026-02-04
حزمة إجراءات تُغرق أسواق المضاربين بالدولار.. وترجيحات بانخفاض الأسعار
اقتصاد
18.61%
04:00 | 2026-02-04
حزمة إجراءات تُغرق أسواق المضاربين بالدولار.. وترجيحات بانخفاض الأسعار
04:00 | 2026-02-04
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 4-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-04
Live Talk
العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي - Live Talk - الحلقة ٢١٨ | 2026
10:30 | 2026-02-04
Live Talk
العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي - Live Talk - الحلقة ٢١٨ | 2026
10:30 | 2026-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 4-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 4-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-04
طل الصباح
الأبراج - شنو يضوجك؟ 4-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-04
طل الصباح
الأبراج - شنو يضوجك؟ 4-2-2026 | 2026
00:30 | 2026-02-04
جات بالليل
30 ثانية 3-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-03
جات بالليل
30 ثانية 3-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-03
استديو Noon
الاحساس 3-2-2026 | 2026
07:00 | 2026-02-03
استديو Noon
الاحساس 3-2-2026 | 2026
07:00 | 2026-02-03
ضُبطوا متلبسين بالرشوة.. النزاهة: الحبس الشديد لمدير بلدية ومسؤول آخر في الديوانية
04:02 | 2026-02-05
سقط من الطابق الثالث.. مصرع مفوض أثناء القبض على مخالفين أجانب في بغداد
02:49 | 2026-02-05
محافظ كربلاء: نجاح الزيارة الشعبانية دون أي خروقات أمنية
10:41 | 2026-02-04
الداخلية تصدر توجيهاً بشأن الأسلحة غير المرخصة
08:08 | 2026-02-04
مصرع رجل وابنته بانفجار سخان ماء داخل منزلهما شرقي بغداد
06:33 | 2026-02-04
النزاهة تكشف عدد الذين كشفوا عن ذممهم المالية خلال كانون الثاني
03:09 | 2026-02-04
