الأنبار.. النزاهة تضبط تلاعباً بـ ٤٦ إضبارة في دائرة الحماية الاجتماعية

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ، الذي انتقل إلى دائرة الحماية الاجتماعيَّة في المُحافظة، تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة والتدقيق من كشف تلاعبٍ في (٤٦) إضبارةً، مُوضحةً أنَّه تمَّت إضافة أسماءٍ وهميَّةٍ إلى الكتب الخاصَّة بالشمول برواتب الرعاية"، لافتةً إلى أنَّ "مجموع الرواتب المصروفة لهم بلغت (٢٠٩,٤٧٥,٠٠٠) مئتي مليون دينارٍ".وأضافت إنَّ "إجراءاتها أفضت إلى قيام عددٍ من المُستفيدين بتسديد مبالغ الرواتب المصروفة، فضلاً عن إجراءٍ تحقيقيٍّ إداريٍّ تمَّ على إثره تقصير (٦) من مُوظَّفي الدائرة، وتوجيه عقوباتٍ انضباطيَّةٍ لهم، ونوَّهت بقرار قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار بفرد قضايا مُستقلَّةٍ بحقّ كلّ مُستفيدٍ من أصحاب المُعاملات المُزوَّرة وفقاً لأحكام المادة (٢٨٩ – ٢٩٨) من قانون العقوبات".