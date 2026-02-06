الأنبار.. النزاهة تضبط تلاعباً بـ ٤٦ إضبارة في دائرة الحماية الاجتماعية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 17 طائرة مسيرة أوكرانية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555443-639059656592112255.jpg
الأنبار.. النزاهة تضبط تلاعباً بـ ٤٦ إضبارة في دائرة الحماية الاجتماعية
أمن
2026-02-06 | 03:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
98 شوهد
السومرية نيوز
ـ امني
أعلنت
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة، اليوم الجمعة تمكُّنها من ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في أضابير دائرة الحماية الاجتماعيَّة في
الأنبار
.
وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق
الأنبار
، الذي انتقل إلى دائرة الحماية الاجتماعيَّة في المُحافظة، تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة والتدقيق من كشف تلاعبٍ في (٤٦) إضبارةً، مُوضحةً أنَّه تمَّت إضافة أسماءٍ وهميَّةٍ إلى الكتب الخاصَّة بالشمول برواتب الرعاية"، لافتةً إلى أنَّ "مجموع الرواتب المصروفة لهم بلغت (٢٠٩,٤٧٥,٠٠٠) مئتي مليون دينارٍ".
وأضافت إنَّ "إجراءاتها أفضت إلى قيام عددٍ من المُستفيدين بتسديد مبالغ الرواتب المصروفة، فضلاً عن إجراءٍ تحقيقيٍّ إداريٍّ تمَّ على إثره تقصير (٦) من مُوظَّفي الدائرة، وتوجيه عقوباتٍ انضباطيَّةٍ لهم، ونوَّهت بقرار قاضي
محكمة التحقيق
المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار بفرد قضايا مُستقلَّةٍ بحقّ كلّ مُستفيدٍ من أصحاب المُعاملات المُزوَّرة وفقاً لأحكام المادة (٢٨٩ – ٢٩٨) من قانون العقوبات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
النزاهة توقف صرف رواتب تقاعدية لـ (22) إضبارة مزورة في الأنبار
02:04 | 2025-11-20
النزاهة تعلن نتائج التحقيق باختفاء مبالغ من حسابات صندوق الحماية الاجتماعيَّة
05:32 | 2025-11-25
المالية ترد على تصريح وزير العمل: مبالغ حساب الحماية الاجتماعية لم تسحب وإنما تم تجميدها
04:34 | 2025-11-23
النزاهــة تضبط 3 متهمين وتحبـط محاولاتـهم للاستيلاء على أراضٍ في ميسان
03:10 | 2026-01-17
الرعاية الاجتماعية
الانبار
تلاعب
محكمة التحقيق
السومرية نيوز
هيئة النزاهة
سومرية نيوز
السومرية
الأنبار
النزا
ليون
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
موجات البرد تعود.. والعراقيون يستقبلون ضيفا جديدا
محليات
32.28%
00:55 | 2026-02-05
موجات البرد تعود.. والعراقيون يستقبلون ضيفا جديدا
00:55 | 2026-02-05
الدولار يسجل تراجعاً في البورصة المحلية
اقتصاد
27.64%
08:29 | 2026-02-04
الدولار يسجل تراجعاً في البورصة المحلية
08:29 | 2026-02-04
خبر يخص فئة من المتقاعدين
محليات
23.02%
02:10 | 2026-02-05
خبر يخص فئة من المتقاعدين
02:10 | 2026-02-05
تنبيه للعراقيين من يومي غد وبعد غد
محليات
17.05%
12:55 | 2026-02-04
تنبيه للعراقيين من يومي غد وبعد غد
12:55 | 2026-02-04
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 4-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 4-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-04
الأكثر مشاهدة
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 5-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
ناس وناس
الشورجة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-05
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
مايك السومرية
مينا نور الدين، ممثلة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٤٣ | season 1
15:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
من الأخير
رسائل أمريكية بلا تشفير: المالكي أو عائدات النفط - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 4-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 4-2-2026 | 2026
02:30 | 2026-02-04
اخترنا لك
بحوزتهم بطاقات مصرفية وأختام.. القبض على 3 متهمين في بغداد
04:26 | 2026-02-05
ضُبطوا متلبسين بالرشوة.. النزاهة: الحبس الشديد لمدير بلدية ومسؤول آخر في الديوانية
04:02 | 2026-02-05
سقط من الطابق الثالث.. مصرع مفوض أثناء القبض على مخالفين أجانب في بغداد
02:49 | 2026-02-05
محافظ كربلاء: نجاح الزيارة الشعبانية دون أي خروقات أمنية
10:41 | 2026-02-04
الداخلية تصدر توجيهاً بشأن الأسلحة غير المرخصة
08:08 | 2026-02-04
مصرع رجل وابنته بانفجار سخان ماء داخل منزلهما شرقي بغداد
06:33 | 2026-02-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.