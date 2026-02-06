السيد الصدر بعد تفجير مسجد بباكستان: يا اتباع فرعون كفوا مفخخاتكم عنا

وقال في بيان، ان "ما حدث في باكستان الشقيقة ضد أتباع أهل البيت ومساجدهم أو ما يقع بين الحين والحين في الشقيقة أو بعض الدول التي يقطنها المتشدّدون الذين ينصبون العداء لأهل البيت وأتباعهم بدل المودة لهم كما أمرهم الله ورسوله والقرآن ، إنما هو فعل فرعوني مطابق لقوله تعالى: وَإِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي دَلِكُمْ بَلاءُ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيم.واضاف "فسينجي الله الذين آمنوا بالله ورسوله وأهل بيته ويصب العذاب على الفرعونيين وأصحاب الأخدود، إذ يقول الله سبحانه وتعالى : قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ * النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ * إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ * وَهُمْ عَلى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ * وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد".وتابع "وما هم بعيدون عن فعل الطغاة في غزة ولبنان وسوريا وغيرها.. بل هم تركوا العدو المشترك وصبّوا جام حقدهم على أتباع أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس والهجر وطهرهم تطهيراً. وكل هذا العداء قد تسبب بوهن الصف الإسلامي فاستفحل العدو الصهيوني من جهة والعدو الذي يريد النيل من مقدساتنا وقرآننا.. وإنهم سوف يعاقبون من الله تعالى على ذلك ولو بعد حين.. فالله يمهل ولا يهمل".واتم السيد "فيا أتباع وأصحاب الأخدود والشجرة الملعونة في القرآن كفوا أيديكم ومفخخاتكم عنا، وإلا فإن مصيركم مصير قوم لوط وقوم تُبّع وأمثالهم".وكان قد وقع 31 قتيلا وعشرات المصابين في انفجار بمسجد للشيعة بالعاصمة إسلام آباد.