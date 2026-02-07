السفارة الامريكية ببغداد تعلن عن "تفجير مسيطر عليه".. هل سيكون في المطار؟

وقالت السفارة في بيان انه "تم إبلاغ السلطات العراقية بوقوع تفجير مُسيطر عليه صباح يوم السبت، الموافق 7 شباط/فبراير، وذلك في في ، وهي منشأة دبلوماسية أمريكية".ويقع الدبلوماسي كما تشير المعلومات، في ، وكان من المعروف في السنوات الماضية انه يضم قوات من ، في الوقت الذي تم الاعلان الشهر الماضي عن انسحاب القوات من عين ومقر ومطار بغداد كما كان من المفترض.