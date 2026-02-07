عمليات بغداد: اغلاق 10 "كراجات" غير نظامية

وقالت القيادة في بيان انها "تواصل من خلال "لجنة متابعة الساحات "الكراجات" بأسناد دوائر الامانة والقطعات الماسكة، واجبات تدقيق ومتابعة الساحات حيث تم غلق (١٠) ساحات "كراجات" مخالفة للشروط والضوابط المعمول بها وذلك ضمن عدد من مناطق العاصمة".وأكدت ان "هذه الاجراءات تاتي حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة وعدم استغلال المواطنين من قبل ضعاف النفوس واستحصال المبالغ المالية بطرق غير شرعية".