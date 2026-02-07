القبض على ثلاثة متنفذين لـ "الدكة العشائرية" في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون ومرتكبي النزاعات العشائرية تم التعرف والوصول الى الجناة واعتقال (ثلاثة) متهمين اقدموا على تنفيذ جريمة "الدكة العشائرية" وتسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".وتابعت، ان " العملية تمت بعد ورود معلومات تفيد بوجود حادث اطلاق نار بإتجاه احدى الدور السكنية ضمن منطقة "الكمالية" شرق العاصمة".