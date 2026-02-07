مع الاغلاق.. ارتفاع الدولار في بغداد وأربيل



سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً امام الدينار العراقي، مساء اليوم السبت، في أسواق العاصمة وأربيل، مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 150 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 149 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 149 ألفاً و750 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 149 ألفاً و600 دينار مقابل 100 دولار.