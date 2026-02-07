سرق 45 مليوناً من منفذ في بغداد.. "صباح النمس" يسقط بيد الشرطة

وذكر بيان للقيادة، "بأسلوبٍ إجرامي لا يخلو من الدقّة والجرأة، أقدم أحد المتهمين على تنفيذ عملية سرقة محكمة داخل أحد المنافذ التجارية ضمن قاطع ، مستغلًا نافذة لا تتجاوز أبعادها (30 سم) ليتسلل من خلالها إلى داخل المحل، في مشهد يعكس احترافًا إجراميًا خطيرًا".واضاف البيان، "وبعد دخوله، شرع المتهم بتنفيذ مخططه المُعدّ مسبقًا، حيث استخدم آلةً خاصة لثقب القاصة الحديدية وفتحها، ليستولي على مبلغ (30) مليون دينار عراقي و10 آلاف دولار أمريكي فضلًا عن (8) أجهزة حديثة، قبل أن يُكمل فعلته الإجرامية بثقب الجادر من داخل المحل واتخاذه منفذًا للهروب، محاولًا تضليل الجهات الأمنية وإخفاء معالم الجريمة".واشار البيان الى انه "لم تمضِ ساعات حتى كانت مديرية مكافحة إجرام الكرخ / قسم حاضرة في موقع الحادث، حيث انتقلت مفارزها فورًا، وأجرت الكشف الموقعي وجمعت الأدلة الجنائية، لتبدأ مرحلة تعقّب خيوط الجريمة خطوةً بخطوة".ومن خلال الجهد الفني والاستخباري المتقدم، ومتابعة دقيقة لتحركات المشتبه بهم، نجحت ملاكات المديرية في فكّ ألغاز الجريمة وكشف هوية الفاعل، ليتم تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض عليه أصوليًا، وفق البيان الذي لفت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيدًا لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".