في البصرة.. اعتقال أربعة مطلوبين بتهم خطف وسرقة

وقالت الشرطة في بيان، "في إطار الضربات الأمنية الحازمة التي تنفذها مديرية شرطة شمال لملاحقة عناصر الجريمة المنظمة وبسط الأمن تمكن إجرام شمال البصرة وبعد جهد مكثف وتحريات دقيقة ومتابعة مستمرة من تنفيذ عملية أمنية نوعية ناجحة استهدفت متهمين خطرين مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية".

وجرت العملية وفق البيان "ضمن قضاء المدينة وقضاء القرنة في شمال البصرة وأسفرت عن إلقاء القبض على متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة (421) خطف والمادة (446) سرقة".

وأضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة (421) خطف وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين وفق المادة (446) سرقة".