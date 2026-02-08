تواطأت مع شركتين.. الحبس الشديد لموظفة بمصرف الرافدين في الانبار

وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محكمة اصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدانة عن جريمة الإضرار المتعمد بالمال العام".واضاف ان "المدانة التي كانت تشغل وظيفة في مصرف الرافدين/ فرع ، قامت بتوقيع وإصدار خطابي ضمان لشركتين من القطاع الخاص خلافاً للقانون، وصدر الحكم بحقها استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".