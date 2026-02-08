حملة امنية تحصد 126 مخالفا لشروط الاقامة بجانب الرصافة ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على امر قائد شرطة اللواء علي صالح، شرعت قيادة شرطة بغداد الرصافة، بتنفيذ حملة أمنية واسعة لمتابعة العمالة الأجنبية ضمن قاطع المسؤولية، وذلك في إطار تعزيز الأمن والنظام العام وتطبيق القوانين النافذة".واضافت ان "الحملة اسفرت عن إلقاء القبض على (126) مخالفاً لشروط الإقامة من الجنسيات العربية والأجنبية"، مشيرة الى انه "تم إيداع جميع المخالفين التوقيف في مراكز الشرطة المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأطر القانونية المعتمدة".