اعتقال متهم "يتحايل على عواطف المواطنين" في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز نجدة تمكنت من إلقاء القبض على متهم للمرة الثانية امتهن الخداع والتحايل على المواطنين، من خلال استخدام كرسي متحرك وإيهامهم بعدم قدرته على السير، مستغلًا عاطفتهم لجمع مبالغ مالية بطرق غير قانونية".واوضحت ان "عملية القبض جاءت بعد المتابعة والمراقبة، حيث تبيّن أن المتهم سبق أن تم القبض عليه سابقًا بالأسلوب ذاته، ليُلقى القبض عليه للمرة الثانية أثناء ممارسته هذا الفعل المخالف للقانون".وأكدت قيادة شرطة "استمرارها في ملاحقة مثل هذه الظواهر التي تسيء للمجتمع وتستغل إنسانية المواطنين، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي حالات مشابهة عبر الاتصال برقم الطوارئ (911)، حفاظًا على النظام العام".