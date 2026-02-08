تاجران بالأعضاء البشرية في قبضة القوات الأمنية ببغداد

وقال المصدر لـ ، ان "قوة امنية نصبت كمينا محكما في ببغداد، والقت القبض على تاجرين بالاعضاء البشرية".وأضافت انه "تم تسليم المتهمين الى مكافحة الاتجار بالبشر وفق الإجراءات الأصولية".