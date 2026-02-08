الحشد الشعبي: الحرب الأمريكية-الإيرانية كارثة على العراق.. لكن لن نشارك فيها

وأشار في تصريحات أدلى بها إلى الروسية، تابعتها ، إلى أن يقف مع “الحق”، معتبراً أن هي الطرف المعتدي على ، لافتاً إلى أن سقوط النظام الإيراني – في حال حدوثه – سيؤدي إلى اختلال توازن المنطقة، ولن يقف أحد بوجه لتنفيذ مخططاتها المعلنة من “النيل إلى الفرات”.وفي الملف الأمني، كشف معاون رئيس أركان الحشد الشعبي عن وصول قرابة ألف من معتقلي تنظيم إلى السجون العراقية، محذراً في الوقت نفسه من هروب نحو ثلاثة آلاف عنصر إرهابي من مخيم ، مؤكداً أن هؤلاء يشكلون خطراً حقيقياً داخل الساحة السورية وعلى .وشدد على أن الحدود العراقية مؤمّنة بالكامل ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأنها، مؤكداً أن وجود الحشد الشعبي والفصائل يشكل عاملاً مهماً للضغط باتجاه إخراج القوات الأجنبية من البلاد.